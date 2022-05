- Assistance téléphonique (service médical étranger) pour les sociétaires et leur véhicule : mise en œuvre du rapatriement (France et Monde) - Réception, filtrage et transmission d’appels - Saisie des informations

Maaf - Conseiller en clientèle (Commercial)

NIORT

- Conseil et télévente de produits d’assurance auprès de sociétaires et prospects - Prise de rendez-vous pour les conseillers clientèles en agences auprès de sociétaires et prospects - Participer aux actions de promotion et de prospection