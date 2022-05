Christophe CALDERAN

je me souviens de ma maîtresse Mme murat ...par contre les dates ....de 1975 a 1979 je crois je suis retourné voir mon ecole la cour de recrée a retreci ...

j habitais pas trop loin 27 rue de noisy au logirex je me souviens 6ème rouge et 5ème rouge ....

Saint dalmas de tende

Pas beaucoup de Parisien tête de chien a l'époque pourtant j ai traversé un bout de ma vie d' ados loin de chez moi. Avec le recule la pension j y etais bien en bonne compagnie. le ski en italie les rendos en montagne vievola la valée humide une bonne bouffée de nature pour un ti parisiens et surtout pas mal de copains et copines daidou le dirlo et jacky mon mono a la la que de bon souvenirs.