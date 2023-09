Christophe GOMIS

Ecole Maternelle Rue Brochant 17 E - Paris Elève et coïncidence de la vie, ma maitresse d'alors habite dans les environs de mon domicile. Elle n'a pas beaucoup changé et je suis toujours aussi intimidé. Mais ça ne m'a pas empêché d'aller la voir et le must: ELLE M'A PARFAITEMENT REMIS !!! Depuis je lui dit bonjour à chaque fois que je la croise et je retombe un peu en enfance... C'est pas la classe ça ?!

ECOLE RUE BROCHANT - Paris

ECOLE LEMERCIER - Paris Je me suis trompé au niveau des dates à un an près, ce sont les bonnes. Eh oui désolé mais il y a maintenant tellement longtemps que je n'ai plus trop les dates en tête... Le train du temps est un direct, il ralenti mais ne s'arrête pas... ;o)