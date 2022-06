Chateau queyras

les plus belle vacance de ma vie .dans la nature la montagne a la dur .on se debrouiller on apprener la vrai vie les vrai valeurs .et le declic pour le velo quand je les est vu passer au tour de france .c est bernard hinaud 'le blaireau ' qui m as donner envie dans faire quel courage quel exemple un mec un vrai.souvenir de feux de camps tous les soir en musique dans les vallee .fais a pied alpes