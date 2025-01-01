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A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Christophe HELIN

  • Vit à :

    NICE, France

  • Né le :

    29 déc. 1972 (53 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    A partir à la conquête du monde,
    Je retomberai bien sur mes pas.

    http://chrisdream2006.sosmyblog.com/

  • Profession :

    Responsable de restaurant

  • Situation familiale :

    célibataire

    • Mes goûts et passions

    Loisirs

    Goûts musicaux

    • Autres

    Lectures

    Voitures

    • Je n'ai pas de voiture

    Voyages

    J'y suis allé(e) :
    Je rêve d'y aller :