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Résultat de la municipale dans les Alpes-Maritimes
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Parcours
Parcours scolaire
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Ecole Lamberval (Fresnoy En Thelle)- Fresnoy en thelle 1977 - 1982
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Collège Jacques Prévert- Chambly 1983 - 1985
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Collège Saint-esprit- Beauvais 1985 - 1988
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INSTITUT VATEL- Paris 1987 - 1989
Parcours militaire
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13 Régiment De Dragons Parachutistes- Dieuze 1991 - 1992
A propos
Général
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Prénom Nom :Christophe HELIN
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Vit à :
NICE, France
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Né le :
29 déc. 1972 (53 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
A partir à la conquête du monde,
Je retomberai bien sur mes pas.
http://chrisdream2006.sosmyblog.com/
Profession :
Responsable de restaurant
Situation familiale :
célibataire
Mes goûts et passions
Voyages
Afrique du Sud - Algérie - Arabie Saoudite - Bangladesh - Bhoutan - Birmanie - Bolivie - Cambodge - Corée du Nord - Japon - Kirghizistan - Laos - Lesotho - Libye - Malaisie - Mali - Mauritanie - Oman - Tadjikistan - Thaïlande - Turkménistan - Viêt Nam - Yémen
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