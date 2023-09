Christophe HOUDAYER

Carrefour - Cadre commercial : Manager (Commercial)

CESSON SEVIGNE

Je gèrais la partie "stock" dans le secteur electroménager, photo, hifison, tv , micro, radiotelephonie. Ceci impliquais : commandes, retours, réassort rayon, gestion du stock et de la réserve, gestion du sav et des retours, applications des procédures de fiabilisation du stock et des prix. (inventaires, controles etc.) Responsable des implantations, mises en avant etc. Equipe de 6 personnes.