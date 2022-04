Christophe ROSSI

épicerie Restaurant - Commerçant (Autre)

Poigny la foret

là, je me suis éclaté pendant 5 ans. Le contact avec les gens, clients ou copains ou les deux...mais un des trucs les plus sympa, c'était le côté 'restaurant familial': un plat par jour, très peu de conserves ou de surgelés. et je faisais ce qui me plaisais. je me donnais un minimum de 3 semaines pour revenir au même menu et j'avais le droit à l'improvisation (parfois limite délire...)