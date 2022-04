Christophe STEWART

CORTO MALTESE - Barman (Autre)

Morlaix

Génial, pendant et après mes études (faute de trouver un emploi dans ma branche), j'y ai passé des moments mémorables, rencontré des centaines de personnes te tous les âges et de toutes origines...hyper enrichissant. J'ai souvent la nostalgie de cette époque où je vivais plus la nuit que le jour et où j'avais la primeure des coissants sortis du four du boulanger lorsque je rentrais au petit matin.