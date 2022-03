Christophe TANIÈRE

Senlis

Infographiste – Metteur en pages Formation spécialisée en communication visuelle : Prise en compte des attentes du client pour la conception d’identités visuelles et la réalisation de chartes graphiques Préparation de graphismes – photomontages et élaboration de documents print, mise en page et publication de sites web Titulaire du titre professionnel niv. IV infographiste – metteur en