Claude CADEAU

Classe 64 2/A a Toulon de juillet 64 à aout 64 sous les ordres de l'aspirant Romano. Principale occupation préparer le défiler du 15 aout, anniversaire du débarquement de Provence, devant le Général de Gaulle et les piquets d'encendies.Embarque à Marseille le 17/9/64 vers Abidjean sur paquebot Foch. Ensuite l'avion pour Niamey.

Niamey

Débarque a Abidjean le 28/9/64 et affecté au 42ème E.B.I.M.A. a Niamey au Niger par avion jusqu'au 19/9/ 65. A Niamey au PM2 ( transmission) et ensuite stardiste a l'état major et a l'embassade, après dissolution de l'état major, muté à l'escadron toujour comme stardiste ( capitaine Moquet).