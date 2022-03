Claude COMMEAU

2éme pompe de passage car les militaires d'Algérie et du Maroc revenaient en France et cette base leur était réservée donc nous devions dégager..

Lahr

toujours appelé 2éme classe ..J'étais aux mess des officiers et chargé de la bibliothèque et j'effectuais des assistances à la gestion ..au bar..au service du restaurant ..Bref , le job sympa avec des contacts directs avec les officiers supérieurs dont les pilotes de chasse..De ce fait je partais souvent en perm par avion et aterrissais sur Mezt..Villacoublay ..mais jamais à la base de Creil.