Claude LAURÃ‰

CP et CE1 avec Mme Mondidier puis Mr Leclerc Dans cette école ,il y avait également comme instituteurs (trice) Mme Robin(ou Bertin ? je ne me souviens plus),CP, CE1..., Mrs Grand,CE2, M. Mondidier puis M.Dupin CM1,MM.Forissier,CM2, et Chevalier,Certificat d'études.

CEP et BEPC avec Mrs Michaud,Delattre,Bernier,Huguenin ,Rapion et Mr Bougourd,prof d'allemand Mr Hot prof. de dessin Mr Borel prof de musique Mr Carré prof d'éducation physique

Villemomble

2° et 1ère moderne avec Mmes Cadoret,Jeanne,Lababie,Lenoir,Meige, Picoche et Mrs Adrien, Cohen,Doré,Pasquier, et j'en oublie (qu'ils me pardonnent!)