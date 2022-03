Claude LEMAIRE

Responsable de l’élaboration des devis en chauffage, climatisation et plomberie pour l'industrie, l'habitat et le tertiaire (Agence Angers).

Responsable de l’élaboration des devis en chauffage, climatisation et plomberie pour l'industrie, l'habitat et le tertiaire (Agence de Tours).

GROUPE CMH - Responsable contrats techniques (Technique)

Villeneuve d'ascq

Responsable maintenance et thermique pour un patrimoine de 48 000 logements. Groupe CMH: Au département logistique et achats (de 2001 à 2003) et au département patrimoine et gestion immobilière (de 2003 à 2005). Vilogia: Responsable maintenance et thermique ( de 2005 à 2015). Responsable contrats techniques au sein de la Direction Technique et Innovation (de 2015 à ce jour).