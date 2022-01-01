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Parcours
Parcours scolaire
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NOYER GRENOT- Orly 1962 - 1964
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ECOLE ROMAIN ROLLAND- Orly 1964 - 1965
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Collège Emile Zola- Choisy le roi 1965 - 1970
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Lycée Jean Macé- Vitry sur seine 1970 - 1972
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Noyer Grenau- Orly 1972 - 1973
Parcours club
Parcours militaire
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83 Rs- Fribourg
il s agit du 83EME Regiment de Soutien stationne a FREIBURG IM BRISGAU RFA1973 - 1974
Parcours entreprise
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Air France Klm - AGT ADM (Autre)- PARIS 1974 - 1976
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Air France Klm - AGT COMMISSARIAT C A R H ORLY (Autre)- ORLY 1976 - 1994
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Air France Klm - AGT ESC AEROPORT ORLY (Autre)- ORLY 1994 - 1999
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Air France Klm - AGT ESC ROISSY AEROPORT (Autre)- ROISSY AEROPORT CH DE GAU 1999 - maintenant
A propos
Général
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Prénom Nom :Claude SALVA
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Vit à :
BONDOUFLE, France
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Né le :
11 déc. 1953 (68 ans)
Ma vie aujourd'hui
Description
J ETAIS TRES COPAIN AVEC STEPHANE ANDREANI AVEC QUI J AI JOUE AU HAND BALL CLUB SCCR J ETAIS UN TRES BON JOUEUR DE CHAMPS AVEC DANIEL VALLET ET MARC PEREZ J AI DE TRES BONS SOUVENIRS DE JEUNESSE AVEC CES GARS LA ET J AIMERAI BIEN LES RETROUVER CAR LA PERIODE 1965 -1970 A ETE GENIALE POUR MOI JE SUIS MARIE DEPUIS 33 ANS ET J AI 02 ENFANTS DE 30 ET 28ANS GARCON ET FILLE D AILLEURS JE SERAI GRAND-PERE EN JANVIER 2011 PAR MA FILLE J ESPERE AUSSI AVOIR DES NOUVELLES D AUTRES COPAINS DE CETTE PERIODE POUR MEMOIRE LES PROFS DE CETTE EPOQUE ETAIENT MS BELONCLE LAREY MACE LAFOREST VENTURA DONC A BIENTOT SUR CE SITE OU EMAIL
Profession :
AGEN T TECH COMMERCIAL A AIR FRANCE