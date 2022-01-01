Résultats examens 2022

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Parcours

Parcours scolaire

Parcours club

  • SCCR

     -  Choisy le roi 1965 - 1970

  • APAS

     -  Paris 1970 - 1971

  • USI

     -  Ivry sur seine 1971 - 1972

Parcours militaire

  • 83 Rs

     -  Fribourg

    il s agit du 83EME Regiment de Soutien stationne a FREIBURG IM BRISGAU RFA

    1973 - 1974

Parcours entreprise

  • Air France Klm  - AGT ADM (Autre)

     -  PARIS 1974 - 1976

  • Air France Klm  - AGT COMMISSARIAT C A R H ORLY  (Autre)

     -  ORLY 1976 - 1994

  • Air France Klm  - AGT ESC AEROPORT ORLY (Autre)

     -  ORLY 1994 - 1999

  • Air France Klm  - AGT ESC ROISSY AEROPORT (Autre)

     -  ROISSY AEROPORT CH DE GAU 1999 - maintenant

A propos

Général

  • Prénom Nom :

    Claude SALVA

  • Vit à :

    BONDOUFLE, France

  • Né le :

    11 déc. 1953 (68 ans)

Ma vie aujourd'hui

  • Description

    J ETAIS TRES COPAIN AVEC STEPHANE ANDREANI AVEC QUI J AI JOUE AU HAND BALL CLUB SCCR J ETAIS UN TRES BON JOUEUR DE CHAMPS AVEC DANIEL VALLET ET MARC PEREZ J AI DE TRES BONS SOUVENIRS DE JEUNESSE AVEC CES GARS LA ET J AIMERAI BIEN LES RETROUVER CAR LA PERIODE 1965 -1970 A ETE GENIALE POUR MOI JE SUIS MARIE DEPUIS 33 ANS ET J AI 02 ENFANTS DE 30 ET 28ANS GARCON ET FILLE D AILLEURS JE SERAI GRAND-PERE EN JANVIER 2011 PAR MA FILLE J ESPERE AUSSI AVOIR DES NOUVELLES D AUTRES COPAINS DE CETTE PERIODE POUR MEMOIRE LES PROFS DE CETTE EPOQUE ETAIENT MS BELONCLE LAREY MACE LAFOREST VENTURA DONC A BIENTOT SUR CE SITE OU EMAIL

  • Profession :

    AGEN T TECH COMMERCIAL A AIR FRANCE

    • Mes goûts et passions

    Aucune information disponible

    Voyages