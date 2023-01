Amanvillers

je suis rentré a la MJC comme benevole en 1999 pour encadrer les mercredi educatifs d'abord avec gilda ,apres avec yolande ,graziella ,nadine ,lydie,cecilia, sandrine,ect !!!que de bon souvenirs maintenant je fait partie du bureau je suis assesseur et je compte bien y resté le plus longtemps possible!!!!!!!!!!!!!!!!!!