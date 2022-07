Corinne GINFRAY

08/1996 – 12/1998 : Attachée de Direction du Directeur Général France – Paris/Pau 07/1994 – 05/1996 : Assistante Marketing et Publicité EMEA – Londres 01/1993 – 06/1994 : Assistante du Vice-Président Ventes Europe – Londres -création du siège social

Création de société Roadshows Augmentation de capital Dépôt de bilan et licenciement

Event-evenements - Fondatrice et gérante (Direction générale)

Ollainville

Parce ce qu’il n’y a pas d’événements réussis sans une maîtrise rigoureuse et un savoir-faire adapté, Event-Evenements propose d’organiser tous types d’événements (privés, publics) en coordonnant planification, gestion et logistique. Imaginez vos projets sans vous souciez des détails : Event-Evenements vous offre cette prestation clef en main et sur mesure.