Corinne VEISY

AMBASSADE DE FRANCE AU KENYA - Responsable du Service d'Enseignement à Distance (Administratif)

Nairobi

Au sein du Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) Responsable du Service d'Enseignement à distance. Formatrice des professeurs de français kenyans Elaboratrice et animatrice de stages de français nationaux organisation du festival de théâtre en français et du quizz de la francophonie