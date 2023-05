Corinne ZARDO

BOUTIQUE ATELIER - Autre (Autre)

Grenoble

2004 OUVERTURE D''UNE BOUTIQUE, DE PORCELAINES PEINTES A LA MAIN AINSI QUE D''UN ATELIER D''INITIATION A LA PEINTURE SUR PORCELAINE.MON TRAVAIL ME PASSIONNE CAR IL EST COMPLET ET LA CREATION NECESSITE UNE REMISE EN QUESTION CONSTANTE,CAR RIEN N''EST DEFINITIF,IL FAUT CREER ET LANCER DES NOUVEAUX COURANTS QUI PLAIRONT AUX PLUS GRAND NOMBRE.PROCHAINE ETAPE LE E-COMMERCE.QUE DU BONHEUR!