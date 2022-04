Cyril CORTES

Hennezis

Le club de mes débuts (à 8 ans...c'est pas tout jeune quand même !) et pour lequel j'ai eu plaisir à jouer avec mon oncle Sylvain et Manu, les Christophe, Jean François, Titus, Marco, Jean loup...et tous les autres...des bons matchs aussi et les duels ennemis avec les Andelys et tous les bleds du coin au j'ai grandi !