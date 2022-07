Cyril FOURIAUX

Service s'occupant de la gestion des stocks et des traitements et suivies des Ordres de Fabrications.

Montage et câblage des table d'ophtalmologie.

RECKITT ET COLMAN - Opérateur (Production)

Chartres

Conditionnement des paniers AIR WICK ensuite conditionnement HARPIC POUDRE et DESTOP POUDRE ensuite fabrication des produits HARPIC POUDRE et DESTOP POUDRE et enfin fabrication AIR WICK LIQUIDE pour les MECHE ACTIVE.