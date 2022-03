Cyril GONZALEZ

CP: Mr Bernardont CE1: Mme Guillomain CE2:Mme Pochard;Mme Bougrier et Mr Dubois CM1: Mme Mordon CM2: Mr Guillomain et juste avant lui Mr Marceau

Carcassonne

mes meilleures années scolaires ou je garderai des excellents souvenirs d'une part de la classe ou on était une bande de copains et des profs extraordinaires comme mr Candille prof de productique (décédé malheureusement) qui m'a donné le goût du travail,de la réussite et de l'esprit d'équipe grâce à qui j'ai obtenu mon BEP en 2001 et indirectement mon BAC en 2003.mme Khadir excèllente prof aussi.