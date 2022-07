Daniel BESSON

Selligmann - Coupe sur mesure "Apprenti" (Autre)

Vaucouleurs

J'ai fait l'apprentissage de la coupe sur mesure ,et un jour j'ai fait le pari de traverser soit le fleuve ou le canal qui était gelé et la glace a cedé et je suis tombé, puis en rentrant en bus j'ai attrapé froid ,et par la suite longue maladie,