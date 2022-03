Daniel CASTEL

Lahr

je me souviens qu'au moment des législatives de 1967 Dominique Cros avait décidé de coller des affiches appelant a voter pour la FGDS ( PS) affiches faites manuellement et pour la colle ma recette eau + farine par megarde certains Tracts avaient ete ecris au dos de feuilles de revisions pour le BEPC . identifiés nous fumes envoyé directement chez JAEGER nous étions en avance d'un an sur mai 68