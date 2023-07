Daniel DEPREZ

CREFO - DEAVS (Autre)

Lens

Diplomé d'état d'Auxiliaire de Vie Sociale.diplome au crefo,et DRASS (Lille)J'ai effectué mes différents stages au vent de bise Lievin (public handicapé) à l'école maternelle de Hulluch (public jeune enfant) à A.M.F de Lièvin ( public mères de familles) et enfin à L'E.H.P.A.D de Noyelles les Vermelles (public personnes agés).Ce diplome et équivalent et niveau B.E.P,sanitaire et social