Daniel GILLERON

Je prend une carte électronique , je la branche , j appuis sur un bouton et je fais ce que la machine me dit paour la réparer : Elle est pas belle la technique !

Une bonne ambiance , travailleuse et familliale .J en suis parti pour à la fois quitter la région Parisienne , tenter une aventure professionnelle (passer du technique au commercial) et démarrer une vie de couple .

Medical Saint Nabor - Cadre commercial (Commercial)

Saint avold

J ai appris à vendre et à entretenir une relation clientelle. J ai aussi découvert une trés belle région et des gens trés droits ( quand c est fait , c est fait!) comme gars du nord ça m allait bien ! J ai aussi découvert que le stress partagé d un patron est trés difficile à vivre au quotidien mais bon je ne t en veux pas Daniel tu m as appris le métier!