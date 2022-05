Daniel LACHERY

Wittlich

je suis parti le 04/01/1964 de beuvry jusque Laon.Puis après nous avoir donné des loques qui ressemblaient à rien,on nous a embarqué pour Trêves.La bàs,on a appris à marcher au pas pendant quinze jours et cela dans le froid.Comme nourriture,nous avions du boeuf en daube tous les jours(la viande restait dans le plat car elle était pleine de gras et de couleur verte)Cela pendant plus de quinze jours