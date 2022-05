Daniel LARDON

Gurcy le chatel

Après 2 matchs dans l'équipe B, au cours desquels je n'ai fait que porter le sac de ballons (la concurence était sévère et c'était une époque où il n'y avait pas de remplacement possible en cours de match), j'ai laissé tomber le foot, à mon grand regret et je me suis tourné vers le cross et l'athlétisme (demi fond)