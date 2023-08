Daniel MAGNANT

STNA - Développeur (Informatique) - Chevannes Développeur sur le GBDS (Gestionnaire de la Base de Données Statiques) du STPV (Système de Traitement Plan de Vol) du CAUTRA 4 (Coordination AUtomatique du Trafic Aérien).

STNA - Développeur (Informatique) - Evry - Participation à l'appel d'offre du calculateur dans le cadre du projet SIGMA lancé par la DNA en 1987. - Participation aux premiers développements logiciels de l'application SIGMA.

AVIATION CIVILE - Informaticien (Informatique) - Bordeaux 1989-2006 DRAC/SO-DAC/SO-SNA/SO - Chargé et responsable du déploiement du produit SIGMA sur l'ensemble des aéroports du Sud-Ouest (Bordeaux, Toulouse, Biarritz, Pau, Tarbes, Limoges et Poitiers). - Intervenant à l'ENAC pour des actions de formations (Stage SIGMA/GEDEON). - Participation au déploiement du produit OMEGA à l'aéroport de Bordeaux. Et bien d'autres choses ......

AVIATION CIVILE - Assistant subdivision RESEAUX (Technique) - Bordeaux - 2006 à Mai 2011 - Assistant subdivision TELECOM au CESNAC - De Mai 2011 à Mars 2017 - Assistant subdivision RESEAUX au CESNAC - De Mai 2012 à Octobre 2012 - Chef subdivision RESEAUX par intérim au CESNAC

Dgac - Sia - Chef de subdivision SYSTEMES (Technique) - Merignac - Avril 2017 à Octobre 2017 - Suivi et gestion du site web SIA et des outils (NOPIA, ORIGAMI,....) pour l'Information Aéronautique.