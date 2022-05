Daniel MOMIER

Mont de marsan

arrivé en 1975 du 2 rpima j'ai fais 1 an à la 12° cie puis 5 ans à la 3° cie(cne Bouvinet et cne Diaz).Puis départ O.M.pour le 33°Rima.Puis ENSOA pendant 2 ans et à nouveau 6°RPIMa .En 88 départ pour le Zaire et retour en 90 pour l'ETAP pour 4ans. En 94 dèpart pour Fontenay le conte pour 2 ans puis SMA Martinique 2 ans. A l'issue et après 28 ans de service,départ à la retraite en 1998 .