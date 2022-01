Daniel PEREZ

CES CARVIN 1966 à 1967 6éme 1G 1967 à 1968 5éme M1XB + C.E.P Certificat d'Etudes Primaires (30 mai 1968) 1968 à 1969 4éme 1969 à 1970 3éme + BEPC Brevet d'Etudes du Premier Cycle du second degré (15 juillet 1970)

Henin beaumont

1970 à 1971 2éme BE electromecanique + Prof principal : mr JUSKOWIAK 1971 à 1972 1ere BE electromecanique + Prof principal : mr JUSKOWIAK et de 1972 à 1973 cours du soir où j'ai eu le cap d'électrotechnique option électromécanicien le 29 juin 1973.