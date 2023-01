Daniel ROPART

MARINE NATIONALE - Fourrier (Administratif)

Brest

Gestion financière du personnel (solde et accessoires), du matériel, des vivres, de l'habillement, des frais de déplacements (missions, déménagements) dans des postes à terre (Métropole et outre-mer) et à la mer. Comptabilité matériel et finances (budget unité et devises) et secrétariat du Cdt à bord d'une unité rattachée.