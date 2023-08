Daniel SOUCHU

Verdun

J'ai fait partie de la musique du 150 ème RIM pendant 14 mois comme clairon avec René HOUDARD "chef de clique "rené que je remercie,c'était un mec super avec nous,avec les adjudants chef"TONTON"dont je ne me rappelle plus de son nom "POMMARD"et "CHOPIN"de son prénom Frédéric ,nom prédestiné à la musique ...à mon arrivée on jouaient une douzaines de morceaux à ma quille il y en avait 43