Daniel WEIS

Jeanne D'arc - Beaumont sur oise Ecole maternelle

ECOLE LOUIS ROUSSEL - Beaumont sur oise Elève Chez Mme Exertier (2 ans je pense), étant donné que j'étais souvent malade. ensuite chez Melle ?? devenue Mme Benoît. Ensute c'est le flou.

ECOLE PRIMAIRE - Vallangoujard Je pense 1 an 1/2, (Dans les écolles, il n'y a plus de liste des élèves pour ces années). Très bon souvenir de la fête de fin d'année des écoles (1957). C'était la dernière d'enseignement de M. ???, parti enseigné, pour l'année suivant à Carrière sous Poissy. Quel bon instituteur que c'était !

ECOLE DE LA RUE CHANTEPIE MANSIER - L'isle adam Après être passé par un petit village où l'école était mixte, quelle déception de ce retrouver qu'entre garçons, dans une écolle de grande ville, presque impersonnelle, où les instits faisaient leurs boulots et c'est tout. Je me rappel des jeux d'osselets dans la cour et de quelques bagarre, alors que je n'ai jamais été un bagareur dans l'âme. Mais je serais heureux de revoir quelques copains.

ECOLE PARMAIN CENTRE - Parmain Après avoir loupé mon certif, un accord entre mon père et l'inspect. m'a faire venir dans cette ville afin de retenter ma chance. Quel bon souvenir chez "M.Chevassu" Ce très bon instit m'a fait diminuer de 15 à 3 fautes dans une dictée et j'ai été reçu au CEP. Quand aux copains j'en garde un très bon souvenir, même si je ne me souvient plus des noms.J'avais retrouvé l'ambiance des petits village