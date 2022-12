Daniel WOLFARTH

Thann

Joueur n° 15, 14, 13, 12 ou 11 jeune. On avance en age, on rejoint les gros, 8, 7, 6, 5 ,4. On avance encore en age, on devient vice président, puis président de 2005 à 2010. On passe la main, on reste dirigeant mais toujours supporter assidu. Fonctions à la Ligue Grand Est, la FFR et France 2023 pour la Coupe du Monde.