MATELAS MERINOS NANTERRE - Aide comptable (Comptabilité)

Nanterre

j'ai travaillé avec Madeleine JUBLOT, Michel LANCELOT, Gisèle CLERC, Jeanine KACILADJ, Mr VANDENBERGHE, et je connaissais très bien Mr LEGRAND, Mr TARDY, Mme MOJIKA, Mme AUPAIX, Mr GEVART, Mr Pierre GAUTHIERle directeur et son fils Michel GAUTHIER, Mr Barnard DANOS? Mr CLERET, etc, etc ....... enfin toute la bonne équipe de ces années là et pour laquelle j'ai une grande nostalgie