Le mans

C'était une troupe de théatre d'enfants et de jeunes adolescents,dirigée par Martine Lombard , une personne adorable et de grande compétence théatrale. Nous nous produisions au théatre du Mans, au théatre d'Angers, au Sanatorium de Savigné etc... Nous y avons joué entre autres : Les trois Mousquetaires, Cendrillon, Les trois filles de Cadet Rousselle, Ali Baba et Les Quarante Voleurs........