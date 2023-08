Danny MANU

j'ai commencer a courir dans le club depuis la catégorie cadet et jusqu'au catégorie sénior 1er année sur une distance de 800 mettre qui me plait beaucoup.

Paea

le va'a ma pris goût a l'age de 13 ans et j'ai pagayer jusqu'a mes 23 ans on remportent des compétition par équipe comme le champion de tahiti le champion de polynésie le tiurai en v6 et v12 avec le club de paea oropa'a et j'ai même fait 3 fois la plus belle course de va'a au monde qui est le hawaiki nui v'aa.