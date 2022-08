David FOLI

UMZ CRS EST METZ - Chef de la cellule opérationnelle (Autre)

Metz

j'ai été nommé brigadier chef au commandement de l'unité motocycliste zonale des crs est metz. je suis chargé de mettre en place tous les guidages de transport exceptionnels de la zône est. Nous sommes une petite dizaine dans le service et nous gérons 70 motocyclistes sur tout le nord est. Et ca me plait beaucoup