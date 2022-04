Longue période de 9 ans pour passer des examens ! Avec un petit voyage au Tchad et 1ère guerre du Golfe.

Mindef 44 Ri - Propre au 44 (Technique)

Paris

Arrivé en 2001, j'ai fait 1 an et demi dans le GRH puis j'ai passé des qualifications spécifiques. Je suis maintenant dans une branche technique propre au 44°R.I. et je suis bien !