David LASSAIGNE

Eaux Minérales De St Alban Les Eaux - Siropier - technicien des eaux (Production)

Saint alban les eaux

Fabrication des sirops de base des grandes marques (Pepsi, Lipton, Danone, etc...) et surveillance, entretien et analyse des Eaux de l'usine (brutes, minérales et source). Mission intérim de 1 an et demi.