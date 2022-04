David LEBRUN

Niort

lionel le chauffeur veronique, corinne, chantal, dominique les educateur j'en oublie certaine^ment d'autre, dr quetin et dr bouquet. j'étais en internat toute l'année sauf pour les grandes vacances et noel, a paques ct pour ceux qui ne rentraient pas, vacances plage a saint georges de didonnes. mes deux dernieres années je les ai passé dans la section des grand avec si je ne me trompes pas.