- La réalisation et la mise en route de systèmes intrusion, incendie, contrôle d’accès IP, Biométrie et vidéo-surveillance numérique (Ernst&Young, Cap Gemini, Cashware). - Audits et remise en route de sites composés de systèmes intrusion et de contrôle d’accès (EDF Massy, Général Electronique Beauvais, Télé 2). - Conduite d’études, visite de sites, mise en place du matériel sur les plans d’exécu

Paris

- Recherche de nouveaux clients et de nouveaux prescripteurs (architectes, bureau d’études, constructeurs et fournisseurs). - Réalisation d’études et établissement de devis en système de contrôle d’accès, vidéosurveillance et alarme intrusion. - Gestion et développement d’un porte feuilles clients. - Coordination du service sûreté.