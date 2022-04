David SAMPERS

Remiremont

section cuisinier :bonjours je recherche des anciens élèves de terminal cuisine période de 1986 a 1987 voir 1988 si vous pourriez m'aider a me souvenir des noms et prénoms pour renseignement j'etais dans la classe a jerome ruiz et stephane thomas merci pour toute information si vous voulez il y a la photo de classe sur le site copains d'avant moi je suis au 1er rang le 3eme sur votre gauche merci