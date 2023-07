David SANTIAGO

Saint malo

Mes classes comme PA, fabuleux ! Avec mon uniforme blanc tout bronzé je ressemblais au black de "La croisière s'amuse". Les touristes scandinaves se souviennent encore de Paolo et moi, on faisait le mur pour les retrouver... Je pensais me retrouver à faire la circulation à Paris, en fin de compte je me suis retrouvé prof à Bordeaux.