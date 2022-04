David SECONDA

CP-CE1-CE2 Monsieur Sauvé m'a fait aimé le calcul mental, je me souviens aussi de mes début prometeurs à la piscine.

CM1-CM1-CM2 Premier redoublement mais premiers bon profs Mme Fortin et Mr Leman

6-5 ème et redoublement.

Villeneuve d'ascq

5-4-3 ème et appartenance à la troupe du collège les 2 dernières années, participation à l'écriture et comédie. Nouveaux bons profs: bons suivis et bonnes méthodes.