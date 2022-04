David SIMON

J'y ai fait mes classes et le début de ma carrière assez difficile... j'ai été muter pour devenir sous officier.... ca aurait été trop beau! Départs a l'étranger en 96 en Ex-Yougoslavie (tornovo)pour 4 mois. En 97 en Ex-Yougoslavie(serbinje) pour 4 mois

Muter pour devenir Sous-off... une hémorragie extériorisée en a décider autrement... Je suis passer moniteur de secourisme et j'ai donc former les brancardiers secouristes! Un bon emplois mais le cadre n'était pas top!

Metz

Moniteur de secourisme! La meilleure partie de ma carrière! J'ai continuer a former les brancardiers secouristes et certains étaient de bons gars. Je vous regrette les collègues et ma meilleure amie aussi ! bisous Nath.