Delphine RICHARD

Centre De Gestion Dans Le 42 - Contrôleuse de gestion (Contrôle de gestion)

Saint etienne

J'adorais les études en sciences économiques, mais la réalité du monde du travail, par la suite, m'a beaucoup moins plu. Seule dans mon bureau et un travail ennuyeux au possible. Une journée qui semblait interminable... Du coup, changement de cap, pour passer le concours de professeur des écoles. Et là, je ne m'y suis jamais ennuyée. C'était donc juste une erreur d'aiguillage !