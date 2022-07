Delphyne BESSE

CELLULOID DREAMS - Cadre commercial (Commercial)

Paris

Celluloid Dreams est une société indépendante de vente internationale, production et distribution de films. (parmi les films vendus ou co-produits : De Battre mon Coeur s'est arrété de Jacques Audiard, Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, I'm Not There de Todd Haynes, Funny Games de Michael Haneke, pour n'en citer que quelques uns)