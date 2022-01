Denis LACHAT

ASSJS - Soleymieux dés tout petit un acharné du ballon et le début d'une longue carrière...

As Margerie Chantagret - Margerie chantagret en face de chez moi.

F.c.m - Montbrison mes meilleurs années de football au niveau sportif(elite) et en copains.une vrai bande de potes avec denis denis.moi le costaud en 4 et l'autre denis en 5!super souvenirs

Ushiro Club - Montbrison j'ai essayé la boxe américaine....pris de bonnes beignes pendant plus d'un an ça m'a appris des trucs mais le foot me manquait trop...

FC LEZIGNEUX - Lezigneux une super ambiance avec alex aranda,jc,cyril michel,bruno couzon,pat tabard,maxime thibaud etc... à la tombé les gars et sur les cotés!!!

Point D'interrogation - Sail sous couzan musicien amateur de punk-rock Guitare+choeurs dans ce groupe de renom de la plaine du forez.

Entente Sportive Du Haut Forez - Saint jean soleymieux

Ener'gym - Montbrison pendant + de 3 ans de la gym et muscu pour perdre du poids et ça a marché...10 kgs de moins.depuis j'ai ma propre salle de sport à domicile c'est plus pratique et moins onéreux...

KEEPOUT - Saint etienne musique hx-punk-rock FANZINE ET WEBZINE en tant que chroniqueur.

AS COUZAN - Sail sous couzan bonne ambiance c'était cool ça me faisait loin d'ou j'habitait et bossait à cet époque(roanne) mais de bons moments de bringue et pas mal de jolis but en jouant plus offensif que ma formation de base!

Radio Dio - Saint etienne co-animateur sur l'émission radio "KEEPOUT" les dimanche soir de 21h à 22h.100 % hx punk-rock!

ADRENALYNE - Boen trésorier de l'assos musicale adrenalyne dans le but d'organiser des concerts et promouvoir le groupe nationalement connu "ASILLHOME"

Entente Sportive Du Haut Forez - Saint jean soleymieux aprés + de 20 ans de foot et aprés un trés bon début de saison ,pour la 1ére fois ,le dimanche 12 novembre 2006 je me bléssait gravement à st genest lerpt:rupture totale du ligament croisé du genou droit.2 ans aprés les faits je vais me faire opéré malgré mon arret brutale footballistique...la suite en crit peut etre.

SPORTS ET LOISIRS - Margerie chantagret conseiller dans cet assos permettant d'organiser la fete du village,fourme de montbrison,pétanque,randonnée,voyage,brocante,réveillon...et on boit à l'oeil!