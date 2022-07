Denis LUSSAC

Compagnie Française Des Convoyeurs - Technicien (Technique) - Lagny sur marne Mises en service d'installations automatisées dans le secteur automobile et industriel, et sur systèmes filoguidés à partir de 1976 en France et à l'export, Allemagne, Suisse, Angleterre, Espagne, Belgique

CFC - Chef de chantier Metteur au point (Technique) - Lagny sur marne

JEUMONT SCHNEIDER - Technicien (Technique) - La plaine saint denis Mises en service d'installations filoguidées dans le secteur armement, hospitalier et industriel, en France et à l'export, USA, Italie

CINETIC ASSEMBLY - Technicien (Technique) - Marne la vallee Conducteur de travaux et metteur au point d'installations automatisées dans le secteur automobile, en France et à l'export, Grande-Bretagne, Slovaquie, Espagne. Licencié économique avec 25 autres "collaborateurs" au début Janvier 2007, meilleurs voeux de bonne année après plus de 30ans dans la même société qui a maintes fois changé de nom.

Cfc-crt - Technicien supérieur de mise en service, laboratoire électronique, SAV (Technique) - Lagny sur marne Missions technico-commerciales en France et Export, Italie, Etats -Unis Excellents contacts avec les clients surtout à cause de ma maîtrise et pratique de l'anglais, de l'espagnol et de l'italien. après de nombreuses années passées dans ces différents pays.

CINETIC SERVICES - Technicien (Technique) - Lagny sur marne Expert technique pour assister et former une équipe slovaque assurant la maintenance sur des systèmes automatisés chez PSA à Trnava en Slovaquie. Après 3 semaines de prestation je choisis de rejoindre le Plan de Saugarde de l'Emploi car mon nouveau contrat n'a jamais pu être éclairci au niveau de mon imposition en Slovaquie, conditions très bizarres et hasardeuses...!!!J'ai fait le bon choix..!!!